15 мая 2020, 17:38
Зараженная коронавирусом телеведущая рассказала о самочувствии
Мария Ивакова, телеведущая, заразившаяся коронавирусной инфекцией, рассказала о том, как она себя чувствует. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ее личную страницу в соцсети Instagram.
Она написала, что на днях сдавала еще один тест на COVID-19. Результат Ивакова уже получила, он отрицательный.
«Ждем результаты еще одного теста, и если он отрицательный, то я окончательно здорова!», — заявила телеведущая.
Она рассказала, что симптомы длились на протяжении девяти дней. Обоняние вернулось к ней через неделю.
Ивакова поблагодарила за переживания и слова поддержки своих фанатов.