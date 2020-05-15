Зараженная коронавирусом телеведущая рассказала о самочувствии

Она написала, что на днях сдавала еще один тест на COVID-19. Результат Ивакова уже получила, он отрицательный.

«Ждем результаты еще одного теста, и если он отрицательный, то я окончательно здорова!», — заявила телеведущая.

Она рассказала, что симптомы длились на протяжении девяти дней. Обоняние вернулось к ней через неделю.

Ивакова поблагодарила за переживания и слова поддержки своих фанатов.