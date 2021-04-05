Заподозренный в домогательствах знаток Скипский вернулся в «Что? Где? Когда?»

Знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский вернулся в игру. После обвинения в домогательствах по отношению к школьницам он долгое время не появлялся в телевизионных передачах.

Вчера прошла третья игра весенней серии. Трансляцию ввел Первый канал. Двукратный обладатель «Хрустальной совы» Скипский принял участие в команде магистра Андрея Козлова.

В результате знатоки выиграли с минимальным преимуществом — 6:5. Лично Скипский принес команде очко и дополнительную минуту досрочным ответом.

После обвинений в домогательствах в отношении Скипского клуб не стал предпринимать никак мер. Из-за этого в знак протеста из команды Бориса Белозерова ушли Ольга Быкова и Георгий Арабули. В ноябре руководство «Что? Где? Когда?» заявило, что игрок допущен, потому что нет «никаких юридических оснований» этого не делать.

Обвинения против игрока прозвучали летом прошлого года от журналистки издания The Bell Екатерины Арениной. Тогда Скипский никак не прокомментировал заявление. Девушка рассказала, что знаток был ее учителем географии, когда ей было 15 он якобы приставал к ней и звал к себе домой.