Знаменитости 26 марта 2023, 20:26 Заплетающийся язык и мат. Бузова вновь отличилась на сцене Певица Бузова на концерте плохо стояла на ногах и ругалась матом

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В соцсетях разлетелось видео с концерта певицы Ольги Бузовой, на котором создается впечатление, что у нее заплетается язык и нарушена координация движений. Был момент, когда казалось, что она сейчас споткнется на ровном месте. Кроме того, артистка внезапно выругалась.

«Я никогда за 37 лет не [врала]», — заявила она зрителям.

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Обратившись к залу с вопросом, какую из ее песен они все точно знают и любят, Бузова почему-то долго не могла понять, что ей кричат в ответ.

А еще присела на корточки, несмотря на очень откровенный наряд, и выпила что-то из стаканчика со стразами. Вероятно, всего лишь воду, но в совокупности с остальными факторами это выглядело подозрительно.

Также на этом концерте Ольга Бузова поделилась, что всего у нее 69 песен.

Ранее певицу не раз ловили на своеобразном поведении на сцене и предполагали, что она вышла на публику нетрезвой. Однако она все опровергала, заявляя, что пьет перед концертом максимум воду без газа. Возможно, странные действия — лишь часть имиджа.