Запашный защитил Пригожина после его слов о бедствии артистов в России

«Я-то как раз понимаю, что имел в виду Иосиф. Слово „артист“ не подразумевает только Глушко или Валерию. Пригожин копнул гораздо глубже. И говорил о всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране», — отметил Запашный.

По мнению дрессировщика, сейчас сотрудники российских культурных учреждений страдают из-за сложившейся ситуации в мире.

«И они, как и многие наши граждане, сегодня испытывают большие финансовые сложности. Им не хватает не то чтобы на свое содержание, а на поддержку собственной семьи», — заявил генеральный директор цирка.

Он уточнил, что многие артисты цирка устроились на работу в курьерские службы, чтобы не остаться без денег из-за пандемии.

«Его просто неправильно поняли», — резюмировал Запашный.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин отметил «чудовищное» положение шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса.