31 марта 2020, 18:35
Запашный сказал, что Гуф заслуживает публичной порки за видео с натравленной собакой
Рэпера Гуфа следует наказать за трансляцию в его Instagram, на кадрах которой он натравил свою собаку на чужого пса. Так считает художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его мнению, «любое проявление насилия, тем более от человека известного, конечно, всегда за гранью здравого смысла».
Запашный уверен, что подобным поведением Гуф продемонстрировал позицию, что «что делать кому-то больно — это нормально».
«Поэтому абсолютно спокойно можно просто-напросто завести дело на человека, чтобы это было показательной поркой для других людей», — заключил он.