Запашный сказал, что Гуф заслуживает публичной порки за видео с натравленной собакой

По его мнению, «любое проявление насилия, тем более от человека известного, конечно, всегда за гранью здравого смысла».

Запашный уверен, что подобным поведением Гуф продемонстрировал позицию, что «что делать кому-то больно — это нормально».

«Поэтому абсолютно спокойно можно просто-напросто завести дело на человека, чтобы это было показательной поркой для других людей», — заключил он.