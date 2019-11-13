Запашный прокомментировал задержание основателя Cirque du Soleil за марихуану

По информации издания, Эдгард Запашный не поощряет употребление наркотиков и считает, что закон равен для всех.

«Я знаю, что это современная болезнь нашего общества, знаю, что некоторая часть общества пропагандирует наркотики. Знаю, что сейчас, в качестве защиты, они сделали официальное заявление, что якобы наркотики выращивались в медицинских целях. Но, как мне кажется, такой человек — состоятельный, властный, как Ги Лалиберте не нуждается в собственной ферме», — отметил дрессировщик.

Запашный добавил, что марихуану для лечения необходимо закупать под присмотром специалистов.

«Мне кажется, полиция должна разбираться. Ну, в любом случае история не красит его и не идет на пользу цирку Дю Солей», — подчеркнул он.

Эдгард Запашный также напомнил о недавнем убийстве девушки доцентом СПбГУ.

«Понимаете, иначе если мы о скидках сейчас будем разговаривать, значит мы с вами должны относиться по-другому к профессору, который недавно расчленил девушку в Санкт-Петербурге. Вот и все. Здесь закон должен быть рабочим для всех. В большей степени пример для нас всегда идет с запада. Там, действительно, не обращают внимания Майкл Джексон ли ты… Полно звезд, которых пересажали в свое время — Уэсли Снайпс отсидел, Лионеля Месси сейчас прессуют за неуплату налогов. Нет, закон должен работать для всех», — заявил дрессировщик.