Запашный озвучил героя мультика

«Огонек-Огниво» режиссера Константина Щекина вышел в широкий прокат в России 4 февраля. Запашный подарил свой голос пожарному, это был его первый опыт в озвучке мультфильма.

«Если честно, я об этом в глубине души мечтал. Но думал, что меня, может быть, когда-нибудь пригласят озвучивать какой-нибудь европейский мультфильм. А тут получилось, что я не только принял участие в российском проекте, но еще и озвучил мультфильм, которого даже не существовало на тот момент», — поделился воспоминаниями Запашный.

Это значит, что тогда герои мультика еще не ожили. Они рождались уже под голос и тембр артиста.

«Режиссер в дальнейшем переписывал диалоги моего героя, который в итоге оказался в этом плане единственным. Мне очень приятно», — объяснил директор цирка.

Несколько дней назад Запашный посетил премьеру вместе с двумя дочерями, Стефанией и Глорией, и племянницами. Мультфильм понравился и ему, и детям.

«Я очень рад этому, потому что конкуренция, конечно, очень серьезная. И вообще рад, что сейчас российская мультипликация на подъеме», — добавил Запашный.

Процесс озвучки «Огонька-Огнива» оказался небыстрым, потому что Запашному приходилось много разговаривать на повышенных тонах. Герой артиста эмоциональный. Чтобы не сорвать голос, приходилось останавливаться, пойти выпить чаю или на время покинуть студию. В остальном Запашный не столкнулся с трудностями, потому что слушал режиссера. Тот иногда просил его переговорить некоторые фразы.