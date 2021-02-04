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    04 февраля 2021, 22:42

    Запашный озвучил героя мультика

    Алена Макаренко

    Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный исполнил свою давнюю мечту — озвучил героя мультипликационного фильма. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Запашный озвучил героя мультика

    «Огонек-Огниво» режиссера Константина Щекина вышел в широкий прокат в России 4 февраля. Запашный подарил свой голос пожарному, это был его первый опыт в озвучке мультфильма.

    «Если честно, я об этом в глубине души мечтал. Но думал, что меня, может быть, когда-нибудь пригласят озвучивать какой-нибудь европейский мультфильм. А тут получилось, что я не только принял участие в российском проекте, но еще и озвучил мультфильм, которого даже не существовало на тот момент», — поделился воспоминаниями Запашный.

    Это значит, что тогда герои мультика еще не ожили. Они рождались уже под голос и тембр артиста.

    «Режиссер в дальнейшем переписывал диалоги моего героя, который в итоге оказался в этом плане единственным. Мне очень приятно», — объяснил директор цирка.

    Несколько дней назад Запашный посетил премьеру вместе с двумя дочерями, Стефанией и Глорией, и племянницами. Мультфильм понравился и ему, и детям.

    «Я очень рад этому, потому что конкуренция, конечно, очень серьезная. И вообще рад, что сейчас российская мультипликация на подъеме», — добавил Запашный.

    Процесс озвучки «Огонька-Огнива» оказался небыстрым, потому что Запашному приходилось много разговаривать на повышенных тонах. Герой артиста эмоциональный. Чтобы не сорвать голос, приходилось останавливаться, пойти выпить чаю или на время покинуть студию. В остальном Запашный не столкнулся с трудностями, потому что слушал режиссера. Тот иногда просил его переговорить некоторые фразы.