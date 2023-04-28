Знаменитости 28 апреля 2023, 02:16 «Замена круговой подтяжке». Панайотов рассказал о сделанных процедурах омоложения Певец Панайотов рассказал, что посещает косметолога два раза в год РИА «Новости»

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Певец Александр Панайотов рассказал о сделанных процедурах омоложения. В разговоре с Пятым каналом исполнитель отметил, что впервые обратился к услугам косметолога три года назад.

Сейчас Панайотов посещает косметолога два раза в год. Периодически он делает SMAS-лифтинг. При этой процедуре на глубокие слои кожи воздействуют ультразвуком. Это стимулирует выработку коллагена. По признанию певца, сама по себе процедура безболезненная.

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«Это все максимально безболезненно. Это как замена подтяжки круговой, та болезненная процедура. Операция, восстановление, а здесь все здорово», — поделился певец.

Впервые к косметологу он обратился три года назад. На праздновании дня рождения подруги исполнитель познакомился с косметологом, чья внешность его заинтересовала.

«У него было идеальное лицо, у него были правильные черты лица, пропорции, ни одной морщины. Тем более он моего возраста. Я подумал, как круто, что такое качество кожи у человека», — вспомнил Панайотов.

Для поддержания своего внешнего вида исполнитель также старается высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.

Певец Филипп Киркоров ранее сделал пластическую операцию и сменил образ. Однако поклонники звезды негативно отреагировали на изменения во внешности исполнителя. По мнению пользователей Сети, новый образ очень старит Киркорова.