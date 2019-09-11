«Замечательно чувствую»: Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Александр Розенбаум отметил, что у журналистов есть гораздо более важные проблемы, чем заниматься здоровьем знаменитостей.

«Я не отношусь, к людям, которые любят обсуждать свое здоровье, и, тем более при участии всей страны, у которой полно других забот. Как говорил поэт Гудзенко: „Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели“. Я себя замечательно чувствую. Журналисты пусть займутся своими прямыми обязанностями и пишут на более важные темы», — сказал артист.

Также Розенбаума возмутил поступок врачей, которые сообщили СМИ о его операции.

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«А еще можете отметить, что мне очень стыдно за тех людей в медицинских кругах, которые — вместо того, чтобы, как большинство преданных своему делу их коллег, лечить и вселять оптимизм, — эти занимаются тем, что трезвонят в журналистику всякую чепуху, которую они не должны по законам сообщать. У меня — все нормально. Розенбаум перенес операцию, спасибо всем, все хорошо. Когда надо будет меня, не дай Бог, жалеть, я сам об этом скажу кому-нибудь из своих близких», — подчеркнул музыкант и добавил, что уже с 23 октября у него начнутся концерты. До этого времени Александр Розенбаум будет в Москве.