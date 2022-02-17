«Залег авторитетно». Переводчик Гоблин попал в больницу

Известный переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков оказался на больничной койке. О госпитализации он рассказал своим подписчикам в социальной сети.

«Как тот лось в анекдоте: „я все пью и пью, а мне все хуже и хуже“. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — написал Пучков в Instagram.

К своему сообщению переводчик добавил фотографию окошка для пациентов с надписью «Экстренная госпитализация». В следующей публикации Пучков показал селфи в больничной палате.

«Залег авторитетно», — отметил мужчина.

Источник фото: instagram.com/goblin_oper

Позже Пучков рассказал журналистам, что заболел еще две недели назад. При этом он не стал вдаваться в подробности своего недуга.

«Неважно, что случилось, но две недели назад заболел, и что-то никак не проходит. Поэтому решил отдаться в лапы специалистов. Чувствую себя нормально, не помираю», — сказал переводчик 78.ru.

Дмитрий «Гоблин» Пучков является не только переводчиком, но и блогером, писателем и разработчиком компьютерных игр. Наибольшую популярность он получил за пародийные переводы «Властелина колец» и других фильмов.