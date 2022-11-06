Зал славы рок-н-ролла пополнили Эминем, Лайонел Ричи и Duran Duran | 360°

Знаменитости 06 ноября 2022, 19:23 Зал славы рок-н-ролла пополнили Эминем, Лайонел Ричи и Duran Duran Церемония введения новых членов в Зал славы рок-н-ролла прошла в Лос-Анджелесе flickr

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В Лос-Анджелесе состоялась 37-я церемония введения новых членов в Зал славы рок-н-ролла. Их имена традиционно сообщили задолго до торжественного мероприятия, так что главной интригой стали заявления героев вечера. В числе прочих Зал славы пополнили Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, группы Duran Duran и The Eurythmics. По данным Hollywood Reporter, экс-гитарист Duran Duran Энди Тейлор не смог приехать на церемонию из-за онкологического заболевания.

Зал славы рок-н-ролла расположен в Кливленде и посвящен наиболее выдающимся деятелям рок-н-ролла: не только исполнителям, но и продюсерам — всем, кто оказал ощутимое влияние на музыкальную индустрию. В список давно уже включают не только рокеров, но и кантри-музыкантов, поп-звезд, рэперов и других исполнителей. Церемония обычно проходит там, куда легче доехать гостям, написал «Коммерсант».

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Кантри-исполнитель Джон Мелленкамп на церемонии призвал артистов выступать против антисемитизма. Заявление прозвучало в свете скандала с рэпером Канье Уэстом, который позволил себе антисемитские заявления — в результате деловые отношения с ним разорвали Balenciaga и Adidas, а две соцсети заблокировали его аккаунты.

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Долли Партон на красной дорожке сообщила, что планирует записать рок-альбом. До этого, в марте, певица потребовала убрать ее из списка голосования за новых членов Зала славы, объяснив, что не считает себя рок-артистом.