Заку Эфрону диагностировали смертельную болезнь

Актер снимался в документальном фильме под названием «Убить Зака ​​Эфрона» о выживании. Артист находился с личным гидом в джунглях Папуа — Новая Гвинея. Во время съемок Зак Эфрон подхватил опасную инфекцию. Эфрон пытался продолжить проект во что бы то ни стало. Он терпел осложнения, которые вызвала болезнь. Однако состояние его здоровья заметно ухудшилось.

За пострадавшим прибыли спасатели и перевезли его в военный госпиталь в австралийском городе Брисбен. Врачи диагностировали ему «форму брюшного тифа или подобную бактериальную инфекцию». В течение нескольких дней медики проводили лечение актера. После необходимых процедур в канун Рождества Эфрон отправился в США.

Несмотря на случившееся, актер планирует вернуться к съемкам многосерийного фильма в джунглях.

Ранее Зак Эфрон покрасился в платиновый цвет и в таком образе провел презентацию своего нового фильма на кинофестивале Sundance Film Festival.