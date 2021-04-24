«Закопал червя лопатой, а для пчел я просто папа»: «Смешарики» записали рэп с блогером Джараховым

Видеоблогер Эльдар Джарахов прокомментировал одно из видео «Смешариков», и создатели предложили ему сотрудничество. Так появился рэп с участием героев популярного мультика под названием Drill.

За несколько часов клип на YоuТubе собрал более полумиллиона просмотров. Положительно оценили 98 тысяч человек, негативно — 5,3 тысячи. Как выяснилось, не все актеры озвучки хотели принимать в этом проекте участие, сообщила «Газета.ru».

Михаил Черняк, озвучивающий Копатыча, признался, что изначально не хотел работать с Джараховым , потому что ему не понравились некоторые его песни — «Пьем», «Покебол» и «Мой е***к». Но когда послушал другие композиции, то понял, что у него есть душа.

Тем не менее актер подчеркнул, что следит за тем, что произносят его герои, — он еще озвучивает в мультике Лосяша и Пина. В частности, Черняк лично работал над переделкой текста песни.

«Укуси меня, пчела. Выпил мед, теперь — chill out. Закопал червя лопатой, а для пчел я просто папа», — пел Копатыч.

А Бараш в песне объявил себя молодым 50 Cent. Актер Вадим Бочанов, который его озвучивал, рассказал, что за этот жанр выступает двумя руками. Он отметил, что людям в возрасте надо тоже немного приспосабливаться к современным тенденциям.