«Законное решение». Адвокат Кристины Асмус сообщил о прекращении производства по делу о дискредитации военных | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 13:19 Поделиться Telegram

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Viber «Законное решение». Адвокат Кристины Асмус сообщил о прекращении производства по делу о дискредитации военных Суд прекратил производство по делу против Кристины Асмус о дискредитации ВС России

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Тверской районный суд Москвы постановил прекратить производство по делу против актрисы Кристины Асмус за дискредитацию Вооруженных сил России. Ее адвокат Владимир Ляховский назвал такой вердикт законным и объяснил «360», почему дело может получить продолжение.

«По всей видимости, мне удалось убедить суд в своей правоте. Поэтому мы получили, с моей точки зрения, законное решение, которое было достаточно очевидно в данной ситуации», — сказал адвокат.

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Он уточнил, во-первых, что суд не отменял решения — такая формулировка неверная. Против Кристины Асмус составили протокол об административном правонарушении. Один из возможных вариантов развития событий — прекращение производства по делу за отсутствием состава нарушения. Суд вынес именно такой вердикт. По словам Владимира Ляховского, это реабилитирующий состав.

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Во-вторых, решение подлежит обжалованию. То есть истец может потребовать пересмотреть его. Однако возбудить дело повторно нельзя.

«Я написал [Кристине Асмус] СМС. Насколько знаю, она сейчас на съемках. Думаю, она обрадовалась», — сказал он.

Актрису обвинили в преступлении по части первой статьи 20.3.3 КоАП России. За публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, ей грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дело зарегистрировали 25 августа, первое заседание перенесли с 6 на 14 сентября. По словам адвоката, поводом для разбирательства стал пост в соцсетях, который она разместила «в сильном душевном волнении».

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