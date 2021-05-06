Зак Снайдер опроверг слухи о работе над «Звездными войнами»

Американский кинорежиссер Зак Снайдер усомнился, что «пережил» бы работу над кинофраншизой «Звездные войны» под прессингом киностудии. Об этом сообщила The Times.

После совместного проекта с Warner Bros. режиссер четырехчасовой версии фильма «Лига справедливости» понял, что человеку со своей точкой зрения сложно работать по чьим-либо правилам. А Warner Bros. действительно могла подать на него в суд и «заткнуть рот», отметил артист. Снайдер не уверен, что готов снова получить подобный опыт.

«Например, я бы хотел снять фильм во вселенной „Звездных войн“, я много о ней знаю, но не уверен, что смогу это пережить», — заявил режиссер.

Этими словами Снайдер опроверг слухи о своей работе над новым проектом из франшизы «Звездные войны», производством которой занимается студия Lucasfilm, написало ИА Nation News.

В марте на HBO Max состоялась премьера режиссерской версии «Лиги справедливости». За создание нового варианта кинокартины Зак Снайдер взялся после конфликта с компанией Warner Bros. Фанаты вселенной DC даже создали движение #ReleaseTheSnyderCut (#ВыпуститеЛигуСправедливостиЗакаСнайдера). Таким образом, они хотели предотвратить попытки студии запретить фильм к показу.