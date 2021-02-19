Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставили на аукцион

Бланк заявления о приеме на работу, подписанный основателем Apple Стивом Джобсом еще подростком в 1973 году, выставили на аукцион в Лондоне. Стартовая цена — 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщил Daily Mail.

Источник фото: аукцион Charterfields

Из заявления непонятно, на какую должность претендовал 18-летний Джобс, однако указано умение пользоваться компьютером. Бланк Стив заполнил после того, как бросил Портлендский колледж, и за год до того, как познакомился с будущим соучредителем Аpple Стивом Возняком, присоединившись к стартапу Atari.

Через два года после попытки устроиться на работу, Стив Джобс выпустил первую машину Apple-1.

Бланк заявления на онлайн-аукционе появится 24 февраля 2021 года. Его выставил лондонский аукционист Чартерфилдс. Начальная цена лота — более 20 тысяч долларов.

Эксперты предполагают, что документ можно будет продать значительно дороже первоначальной цены. В 2018 году его продали за 179 000 долларов.

Аукцион приурочен к 65-летию Стива Джобса. Он умер в октябре 2011 года после борьбы с раком поджелудочной железы.