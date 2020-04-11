Захарова рассказала, как написала песню с Максимом Фадеевым
Речь идет о песне «До предела», которую выложили накануне. По словам дипломата, стихи она написала еще полтора года назад. На ее день рождения Фадеев сделал из них «потрясающую музыкальную композицию».
«Потом, через какое-то время, он мне говорит: „Мы будем делать из этого песню“», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева.
После этого около полутора месяцев Захарова и Фадеев переделывали текст песни, чтобы в ней появилась женская партия. Затем Фадеев с Валерией записали трек.
«Я ему давала варианты одного слова, а он говорил: еще, давай еще. И вдруг я ему прислала „разогнавшись до предела“. Это то, что нужно было», — сообщила представитель МИД России.
Мария Захарова и раньше писала песни для поп-исполнителей. В 2017 году на открытии Московского международного кинофестиваля ее композицию «Верните память» исполнила Наргиз. На закрытии фестиваля еще одну песню Захаровой представил Александр Коган.