Захарова назвала абсурдом запрет Киркорову на въезд в Литву

Москва обвинила Вильнюс в попытках строить козни против российских артистов после намерения Литвы внести в черный список Филиппа Киркорова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сожалением указала на использование литовскими политиками культуры в антироссийской пропаганде.

Комментарий Захаровой насчет планов литовской стороны закрыть въезд российским эстрадным исполнителям опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.

«Официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов, выступления которых с нетерпением ждут многие жители Литвы. <…> На этот раз литовский МИД запустил процедуру внесения в черный список Филиппа Киркорова и других известных российских исполнителей», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что, по мнению Литвы, творчество этих артистов является «пропагандой мягкой силы». В МИД считают, что «абсурдность, а по сути, откровенную глупость подобных обвинений» комментировать дополнительно не стоит.

«Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что в свое время в страну не позволили въехать Ансамблю песни и пляски А. В. Александрова, «Хору Турецкого», певцам Олегу Газманову и Григорию Лепсу. «Репрессивное отношение к артистам» она назвала визитной карточкой «молодых европейских демократий».

Филиппу Киркорову не удастся попасть в Литву в ближайшие пять лет. Въезд в республику хотят закрыть и для Михаила Шуфутинского.