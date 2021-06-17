Захар Прилепин приедет в ХМАО

Писатель Захар Прилепин приедет в Сургут, чтобы встретиться с читателями. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду», сопредседателем которой он является.

Прилепин приедет в Сургут 19 июня, после того, как побывает в Тюмени с аналогичным визитом. Встреча с читателями состоится в атриуме «Сиа-пресс-центра». Кроме того, в пресс-службу партии сообщили, что у писателя также запланированы «партийные активности».

Сопредседателем социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» Прилепин стал в феврале этого года.