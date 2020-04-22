Захар Прилепин назвал Ленина брендом России

По его словам, «в сегодняшний момент, в момент общемирового кризиса ленинские уроки, ленинские заветы, как никогда важны», «потому что перед человечеством стоит задача так или иначе переформатировать финансовый мировой империализм, избавиться от гнета англо-саксонской империи, от гнета США, от гнета Евросоюза».

«И вернуться к тем вещам, которые Ильич нам и завещал. О том, что труд должен быть свободен. Труд не должен делать человека рабом», — заключил Прилепин.

Ранее стало известно, что блогер Илья Варламов призвал перевернуть страницу истории Советского Союза, похоронив Владимира Ленина. По его словам, на территории захоронены «как достойные люди, так и недостойные». Он уверен, что Красной площади необходимо вернуть значение, которое у нее было раньше, а не превращать ее в кладбище.

«Это место, где собираются люди, устраиваются ярмарки, гуляния, туда приходят туристы, это место праздничное», — пояснил Варламов.