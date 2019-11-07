Загорского шокировала заброшенная могила Георгия Вицина

По информации издания, место захоронения Вицина выглядит не ухоженно. Почти год там стоит табличка «Срочно обратитесь в администрацию Ваганьковского кладбища!». Некоторые посетители кладбища перекладывают искусственные цветы с соседних могил на захоронение артиста. Иначе оно кажется совсем заброшенным. Загорского удивил вид могилы.

«Я и моя открытая организация „Мемориалы России“ готовы взять под патронаж данное захоронение. Насколько я знаю, его якобы дочь Наташа живет сейчас где-то за рубежом, и если его могилой некому заниматься, то действительно нужно взять захоронение под патронаж. Человек и в последние годы жизни был никому не нужен, и сейчас», — отметил продюсер.

Загорский также сказал, что последние полгода по разным причинам посещал Ваганьковское кладбище.