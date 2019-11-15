Загорский решил «продвигать» дочь умершего музыканта

После того как Евгений Осин скончался, права на его творчество достались его дочери Агнии. В настоящее время ей 17 лет.

С Агнией сейчас работает продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Но, по мнению Загорского, им пока не удалось сильно продвинуться.

«В преддверии годовщины ухода из жизни Евгения Осина я готов заниматься продюсированием и продвижением Агнии. Ею начал заниматься Разин, но у них что-то не срослось и все затихло. Она талантливая девочка, сама пишет стихи и песни, и я готов взять ее под свое творческое крыло», — пояснил Андрей Загорский.

Продюсер еще не сделал певице предложение о сотрудничестве.

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«Мы пока с ней не обсуждали никаких планов. Я ей не озвучивал это предложение, но я готов ею заниматься», — отметил он.

Бывшая жена Евгения Осина и мама Агнии Наталья Черемисина не рассказала о своей реакции на такое предложение.

«Я не даю никаких комментариев. Я не знаю, что это за продюсер».

Ранее гражданская жена умершего музыканта Евгения Осина Елена Скорнякова рассказала, что подала в суд на продюсера Андрея Разина за оскорбления.