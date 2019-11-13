Загорский предложил взять под опеку заброшенную могилу звезды «Собачьего сердца»

Продюсер Андрей Загорский предоставил снимки заброшенной могилы знаменитого актера на Троекуровском кладбище в Москве. На фотографиях видно, что на могиле Толоконникова нет ни живых, ни искусственных цветов. Складывается впечатление, что на ней очень давно никто не бывал.

Загорский рассказал о своем проекте «Мемориалы России», который готов взять на себя заботы о состоянии захоронения. Однако для установки памятника актеру требуется разрешение родственников.

Близких родственников, согласно данным открытых источников, у Толоконникова два — это его сыновья Иннокентий и Родион.

Владимир Толоконников, советский, казахский и российский актер театра и кино, скончался в ночь на 16 июля 2017 года в возрасте 74 лет. Он был лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и заслуженным артистом Казахской ССР.