Загитова станет соведущей проекта «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова станет соведущей нового сезона проекта «Ледниковый период». Основным ведущим проекта будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Об этом РИА «Новости» сообщил продюсер проекта Илья Авербух. Он подчеркнул, что фигуристка будет занята на съемках телепроекта всего четыре дня в месяц, что не помешает ее спортивной карьере.

Занятость ведущей телепроекта — четыре дня в месяц. Не вижу никаких сложностей для человека продолжать карьеру Илья Авербух.

Алина Загитова заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру в конце 2019 года. Однако позже она вновь вернулась к тренировкам. В результате Загитова вошла в состав сборной России на новый сезон. Ранее стало известно, что фигуристка собирается участвовать в контрольных прокатах сборной страны — они назначены на 12 и 13 сентября.

Параллельно Загитова поступила на дневное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Она выбрала факультет журналистики — спортсменка объяснила, что хочет избавиться от стеснения, которое испытывает при общении с журналистами, а также научиться правильно выражать свои мысли. Фигуристка набрала 183 конкурсных балла и заняла 113 место из 115 зачисленных абитуриентов.