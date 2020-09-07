Загитова станет соведущей проекта «Ледниковый период»
Об этом РИА «Новости» сообщил продюсер проекта Илья Авербух. Он подчеркнул, что фигуристка будет занята на съемках телепроекта всего четыре дня в месяц, что не помешает ее спортивной карьере.
Занятость ведущей телепроекта — четыре дня в месяц. Не вижу никаких сложностей для человека продолжать карьеруИлья Авербух.
Алина Загитова заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру в конце 2019 года. Однако позже она вновь вернулась к тренировкам. В результате Загитова вошла в состав сборной России на новый сезон. Ранее стало известно, что фигуристка собирается участвовать в контрольных прокатах сборной страны — они назначены на 12 и 13 сентября.
Параллельно Загитова поступила на дневное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Она выбрала факультет журналистики — спортсменка объяснила, что хочет избавиться от стеснения, которое испытывает при общении с журналистами, а также научиться правильно выражать свои мысли. Фигуристка набрала 183 конкурсных балла и заняла 113 место из 115 зачисленных абитуриентов.