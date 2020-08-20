Загитова решила поступить на журфак

По данным СМИ, девушка хочет стать студенткой РАНХиГС. Также Загитова рассказала, что симпатизирует ведущей Екатерине Андреевой, но сама бы хотела стать ведущей спортивных новостей.

Она уточнила, что часто сталкивалась с журналистами, которые плохо выполняли свою работу, задавая глупые вопросы и выдумывая то, чего она не говорила.

«Я сама буду работать совершенно по-другому!», — уверена девушка.