20 августа 2020, 18:06
Загитова решила поступить на журфак
Олимпийская чемпионка Алина Загитова окончила школу и решила поступить на журфак, чтобы показать журналистам, как следует выполнять свою работу. Об этом сообщил портал MyRussia.Life.
По данным СМИ, девушка хочет стать студенткой РАНХиГС. Также Загитова рассказала, что симпатизирует ведущей Екатерине Андреевой, но сама бы хотела стать ведущей спортивных новостей.
Она уточнила, что часто сталкивалась с журналистами, которые плохо выполняли свою работу, задавая глупые вопросы и выдумывая то, чего она не говорила.
«Я сама буду работать совершенно по-другому!», — уверена девушка.