23 ноября 2021, 21:42
Загитова рассказала о любимой паре в «Ледниковом периоде»
Фигуристка Загитова назвал пару Бородиной и Соловьева любимой в «Ледниковом периоде»
Фигуристка Алина Загитова рассказала, какая пара в «Ледниковом периоде» ей нравится больше всего. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
По данным NEWS.ru, она отметила Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева.
«Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером — упорством и настойчивостью — идет к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев — вот за кого я держу кулачки», — сказала Загитова.
Загитова считает, что судьи несправедливо оценивают эту пару и назвала фигурное катание «слишком субъективным».