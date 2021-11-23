Загитова рассказала о любимой паре в «Ледниковом периоде»

Фигуристка Алина Загитова рассказала, какая пара в «Ледниковом периоде» ей нравится больше всего. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По данным NEWS.ru, она отметила Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева.

«Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером — упорством и настойчивостью — идет к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев — вот за кого я держу кулачки», — сказала Загитова.

Загитова считает, что судьи несправедливо оценивают эту пару и назвала фигурное катание «слишком субъективным».