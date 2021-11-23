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    23 ноября 2021, 21:42

    Загитова рассказала о любимой паре в «Ледниковом периоде»

    Фигуристка Загитова назвал пару Бородиной и Соловьева любимой в «Ледниковом периоде»

    Дарья Морозова

    Фигуристка Алина Загитова рассказала, какая пара в «Ледниковом периоде» ей нравится больше всего. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

    По данным NEWS.ru, она отметила Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева.

    «Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером — упорством и настойчивостью — идет к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев — вот за кого я держу кулачки», — сказала Загитова.

    Загитова считает, что судьи несправедливо оценивают эту пару и назвала фигурное катание «слишком субъективным».