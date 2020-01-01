Загитова рассказала о главном событии 2019 года

Золотая медаль на чемпионате мира в Японии — самое яркое воспоминание года у олимпийской чемпионки 2018 года, 17-летней фигуристки Алины Загитовой. В этом она призналась в записи, размещенной в Instagram. На фото Загитова позирует в обнимку с любимицей — собакой породы акита-ину Масару.

«Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото на Чемпионате мира в Японии — наше общее золото с моими великими тренерами», — написала олимпийская чемпионка.

Загитова написала слова искренней благодарности в адрес тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Спортсменка сказала «спасибо» их за поддержку, наставничество, заботу и терпение. Благодаря этому, по признанию спортсменки, она смогла завоевать свой четвертый золотой титул в фигурном катании.

Кроме тренеров, она поблагодарила своих близких, которые ее окружают, а также своих болельщиков, которые были рядом с ней все это время. В заключение Загитова поздравила подписчиков с Новым 2020 годом.

«Хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперед к своим мечтам», — добавила чемпионка.