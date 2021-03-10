Загитова рассказала, что хотела бы возобновить спортивную карьеру

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что задумывается над тем, чтобы возобновить карьеру. Об этом сообщило издание «РБК-Спорт».

По данным «Газеты.ru», спортсменка призналась, что в текущем сезоне испытывала неоднократное желание вернуться в большой спорт.

«Я иногда ставлю себя на место человека, который выходит выступать. Вспоминаю свои ощущения», — поделилась Загитова.

Она уточнила, что пока не может вернуться в силу некоторых обстоятельств.

«Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим», — рассказала Загитова.

Также спортсменка добавила, что успешно совмещает тренировки с учебой в институте. Она уточнила, что сдала сессию, хотя это было тяжеловато. Загитова поделилась, что выступления для нее все равно гораздо сложнее, чем экзамены.

«Но вообще это абсолютно разные ощущения и, как я уже говорила, разный уровень ответственности. А также в уровне подготовки. В спорте я профессионал, у нас с тренерами до такой степени было все отработано до автоматизма, что казалось, будто бы все само собой делалось», — заключила спортсменка.