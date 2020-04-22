    22 апреля 2020, 14:17

    Загитова показала, как тренируется в самоизоляции

    Ольга Ломакина

    Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова показала, как тренируется во время самоизоляции. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Видео с тренировкой спортсменка выложила в YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans.

    «После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными и чтобы не было травм. Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон», — пояснила фигуристка.

    На Олимпийских играх в 2018 году Загитова получила золото в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях. В декабре прошлого года Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

    Ранее фигуристка Елена Радионова объяснила популярность своей коллеги. По словам Радионовой, у Алины Загитовой есть все возможные титулы. Во-вторых, она делает сложные и интересные номера. И в-третьих, Радионова считает, что Загитова — «украшение любого шоу».