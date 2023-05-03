Знаменитости 03 мая 2023, 14:43 Задолжавшая налоговой Александра Митрошина подтвердила отъезд в Дубай Блогер Александра Митрошина заявила, что уехала в Дубай не из-за налогов Unsplash

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Отъезд из России в Дубай подтвердила блогер Александра Митрошина, на которую завели дело за неуплату налогов. Во время пресс-конференции в формате онлайн она заявила, что переезд не связан с разбирательством, сообщило РИА «Новости».

«Я, естественно, не бежала ни в какой Дубай от налогов. <…> Собираюсь возвращаться в Россию, но когда именно, сказать не могу», — сказала она.

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Блогер частично признала вину в неуплате налогов и погасила долг на сумму 127 миллионов рублей. Последние девять миллионов она внесла 2 апреля. Александра Митрошина заявила, что уехала из России в марте 2022 года, задолго до разбирательства.

Следком завел уголовное дело после того, как выяснил, что она отчиталась за доходы от курсов по раскрутке с 2020 по 2022 год по упрощенной системе налогообложения и использовала подконтрольные фирмы, чтобы сэкономить на НДС и НДФЛ.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина подтвердила, что Федеральная налоговая служба за неуплату заблокировала счета нескольких блогеров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил использовать взысканные деньги на помощь военнослужащим, ремонт соцучреждений и другие меры поддержки россиян.