Задержанный за изнасиловании режиссер «Столкновения» заявил о своей невиновности

Канадский сценарист и режиссер Пол Хаггис, задержанный на юге Италии по подозрению в изнасиловании, заявил о своей невиновности. Через своего адвоката Мишель Лафорджиа он выразил надежду, что ситуация в ближайшее время прояснится. Об этом сообщило агентство ANSA.

Оскароносного кинодеятеля задержали накануне в городе Остуни, куда он прилетел для участия в фестивале «Allora Fest». В изнасиловании его обвинила 30-летняя англичанка, которая провела в обществе режиссера три дня. Она утверждает, что в течение этого времени она неоднократно подвергалась сексуальному насилию. Хаггиса посадили под домашний арест в гостинице.

Сторона обвинения утверждает, что Хаггис принудил девушку к интимной близости, после чего оставил ее в аэропорту в тяжелом физическом и психологическом состоянии. Англичанке потребовалась помощь медработников, правоохранители отвезли женщину в больницу, где был активирован «розовый протокол» для жертв насилия.