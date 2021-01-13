Задержанного в Южном Судане блогера Варламова отпустили

Россиян, которых ранее задержали в Южном Судане, отпустили на свободу. В их числе — Илья Варламов и его спутники. Сейчас решается вопрос о выезде граждан РФ из страны.

Об этом рассказала журналистам официального представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова процитировалТАСС.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», — отметила она.

В посольстве РФ в Уганде агентству сообщили, что против россиян не выдвигали никаких обвинений. Они переночуют в городе Капоэта, а 14 января отправятся город Джубу, который является столицей Южного Судана.

Ранее российский блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой задержали в Южном Судане. Вместе с ними были еще несколько россиян. По предварительным данным, их заподозрили в съемке военных объектов на территории страны.