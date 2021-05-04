Журналист Юрий Дудь решил ответить на обвинения украинского блогера Ивана Рудского (Ивангай). В своем Telegram-канале он объяснил про монтаж и озвучил главную задачу команды — не показать героя максимально нелепым.

«Мы тихие ребята и почти никогда ничего про себя не комментируем, но тут дело касается принципиальной для нас штуки — корректности монтажа. Поэтому скажу две вещи», — написал Дудь.

По его словам, в день выхода интервью Рудской написал ему в мессенджере: «Очень круто, спасибо!» При этом Дудь не исключил, что юноша мог написать такое, не посмотрев выпуск.

Тем не менее журналист объяснил, что для команды важно исследовать героя и не измучить зрителя. На монтаже они выкидывают по несколько часов неинтересных мыслей и несвязанных слов.

«Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать, — это нормально. Потому что наша задача — не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков», — уточнил журналист.

В результате Дудь выложил в своем канале тот отрывок, который не вошел в выпуск.

Спустя полтора месяца после выхода интервью Рудской заявил, что журналист вырезал «главный месседж», где он говорит, что его прабабушка — жертва голодомора, а дедушка — жертва репрессий НКВД. И что сейчас Украина имеет войну с Россией. Он также обвинил Дудя в трусости.