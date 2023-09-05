Знаменитости 05 сентября 2023, 02:28 «Зачем прятать возраст». Фотографии Пугачевой без ретуши обсудили в Сети Фотографии Пугачевой без ретуши вызвали шквал критики в Сети РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева в Юрмале дала интервью местной журналистке, условием которого были съемки без фильтров. Ведущая передачи выложила в соцсети фотографии Примадонны без ретуши, чем вызвала шквал обсуждений внешности героини проекта.

Передача должна выйти в эфир в ближайшее время, сообщила Общественная Служба Новостей. Пользователи обратили внимание, что на лице Пугачевой видны мешки и синяки под глазами, вид очень уставший. Блогеры и комментаторы не преминули обсудить внешний вид певицы.

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«И зачем прятать возраст? Всем же понятно, что в 74 года не может не быть морщин!» — написал один.

Второй поинтересовался, будет ли интервью таким же честным, как фото, а третий уточнил, точно ли героев предупредили, что эти снимки увидят все.

Для фотосессии Пугачева нарядилась в молодежную полосатую рубашку с ярким цветочным принтом, сделала минимальный макияж и закрутила волосы в мелкие кудряшки. Поклонники отметили, что это фото сильно отличается от ретушированных фотографий Примадонны.