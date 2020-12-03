«Зачем мне обсуждать наркоманов?» Бледанс отказалась комментировать задержание сестры

Сестру Эвелины Бледанс Диану задержали за хранение наркотиков. В ее квартире нашли несколько свертков с амфетамином и марихуаной. Телеведущая отказалась комментировать поступок своей родственницы.

«Я сегодня говорю только о Дне человека с инвалидностью — сегодня международный День человека с инвалидностью. У нас праздник в благотворительном центре, я этим занимаюсь. Зачем мне сейчас обсуждать наркоманов? Дети сейчас, Дед Мороз, Снегурочка, подарки. У меня другие сейчас жизненные истории», — заявила Эвелина Бледанс «360».

43-летнюю Диану Бледанс задержали в Ялте, сообщила kp.ru. Осведомители увидели, как она искала что-то в траве у деревьев в лесу у озера Магоби. Они проследили за родственницей артистки до дома, а затем сообщили в правоохранительные органы.

Полицейские обыскали квартиру Дианы. Они обнаружили там «пять свертков с наркотическим средством амфетамин и один сверток с наркотическим веществом марихуана», которые она нашла в лесу у озера. Отмечается, что женщина хранила их для личного пользования.

Правоохранители отправили вещества на судебную экспертизу. По ее результатам Диане Бледанс выдвинут обвинения.