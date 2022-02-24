Заболевший ковидом Жириновский не попал под санкции Евросоюза

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не попал под санкции Евросоюза, которые ввели против более чем 350 парламентариев. Он не вошел в список, потому что заболел ковидом — из-за этого депутат не смог проголосовать за признание независимости ДНР и ЛНР.

Под санкции ЕС за признание республик попали депутаты Госдумы, которые поддержали этот законопроект — речь идет про 351 парламентария. В их числе оказался и глава КПРФ Геннадий Зюганов, который лежал в одной больнице с Жириновским после заражения ковидом, но успел выздороветь к моменту голосования.

Кроме того, в санкционном списке оказались 27 физлиц и организаций, в том числе несколько представителей российских СМИ. Ограничения начали действовать с момента публикации документа. Тем, кто попал в списки, запрещено въезжать территорию Евросоюза. Кроме того, находящиеся там активы физлиц и организаций заморозили. А гражданам и организациям Евросоюза запретили передавать средства фигурантам списка.