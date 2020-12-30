Заболевшая COVID-19 Алиса Фрейндлих отметит Новый год в больнице вместе с внучкой

Внучка госпитализированной актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова сообщила, что встретит Новый год вместе с бабушкой в больнице. Девушка не теряет надежду, что в скором времени все нормализуется.

«Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведет его вместе с папой вдвоем», — сообщила она в Instagram.

Она добавила, что бабушка Лора проведет праздник одна в другой больнице. Тарасова призналась, что у нее разрывается сердце от боли, но она все равно верит, что скоро все будет хорошо.

Накануне врачи сообщили, что советская актриса находится в тяжелом состоянии, без динамики. Фрейндлих положили с коронавирусом в петербургский центр имени Соколова 25 декабря, уточняет Ura.ru. Ее легкие были поражены на 80%. Сейчас актриса лежит в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, ее постоянно наблюдают врачи. До госпитализации Алиса Фрейндлих была задействована в пяти спектаклях.