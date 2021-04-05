Родные Заворотнюк поблагодарили врачей за «вторую жизнь» актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк высказали слова благодарности врачам, подарившим актрисе «вторую жизнь». Сообщение они опубликовали в Instagram после 50-летия Завортнюк.

Родные актрисы отметили, что 3 апреля был важный день, в который Заворотнюк получила большое количество поздравлений. Они поблагодарили всех за поддержку и праздник.

«Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину — он подарил Насте вторую жизнь. И Копосову Павлу Валентиновичу. Низкий поклон», — написали близкие актрисы.

Они пожелали всем крепкого здоровья и благополучия. Близкие Заворотнюк отметили, что верят в чудо и радуются, что вместе с ними в него верят и остальные.

«Нашими общими молитвами продолжается жизнь», — заключили они.

Анастасия Заворотнюк 3 апреля отметила свое 50-летие. Дочь актрисы поздравила ее с днем рождения в соцсети и призвала подписчиков коллективно помолиться за здоровье своей матери. Кроме того, девушка поблагодарила пользователей за приятные слова и поддержку.