«За то, что я русская». Елена Ваенга рассказала, как ее избила украинская боксерша

Елена Ваенга рассказала Ксении Собчак, как ее избила пьяная украинка, которая ворвалась к ней в гостиничный номер. Незваную гостью разозлило, что исполнительница не разобрала ее западную мову. Об этом написала «Газета.ru».

Дело было еще до государственного переворота. Президентом Украины еще оставался Виктор Янукович. Ваенга гостила в отеле на западе Украины. Певица тогда ждала ребенка.

Ваенга оставила дверь в свой номер открытой, и к ней ворвалась нетрезвая девушка. Начала орать и обзываться.

«Я понимаю украинский язык, но она была с западной стороны, в итоге я не разобрала ничего. Я только слышала от нее „москалька“», — рассказала артистка.

Певица попыталась выпроводить нежеланную гостью, но она ударила ее — и завязалась драка. Силы были неравные. Нападавшая, по словам певицы, оказалась боксером.

Подбежали люди, начали их разнимать. Кто-то крикнул, что одна из участниц — Ваенга.

«Меня злость взяла. Какая разница — какая фамилия», — сказала певица.

Последствия нападения отзывались болью еще не один день.

«Челюсть не открывалась три дня», — призналась Ваенга.

Певица пояснила, что не имеет ничего против украинцев.

«Просто поймите, что тогда случилось со мной. У нас была такая драка. Она меня избивала. За что? За то, что я русская», — сказала она.