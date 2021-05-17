NYT: Билл Гейтс ухаживал за подчиненными за спиной у жены

Будучи женатым миллиардер Билл Гейтс неоднократно ухаживал за сотрудницами, пытаясь добиться их внимания. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на источники.

Как утверждают источники издания, в 2006 году Гейтс приезжал на презентацию работницы Microsoft. После мероприятия миллиардер отправил женщине сообщение с предложением вместе поужинать.

«Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было», — написал Гейтс.

В итоге сотрудница компании не стала принимать приглашение. Второй раз Гейтс стал ухаживать за представительницей благотворительного фонда в Нью-Йорке. Сама женщина заявила, что во время коктейльной вечеринки миллиардер подошел к ней и сказал: «Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?». Женщина решила уйти от ответа, рассмеявшись.

Нынешние и бывшие сотрудники фонда и компании отметили, что своими ухаживаниями Гейтс создавал некомфортную среду на работе. При этом миллиардер никак не давил на женщин и не прибегал к угрозам. Авторы материала подчеркнули, что Гейтс неуклюже пытался добиться расположения противоположного пола не только на работе, но и за ее пределами.