Стало известно, сколько Тимати получил за съемки в «Холостяке»

Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) принял участие в съемках шоу «Холостяк» на ТНТ. В результате выбор Тимати пал на модель из Барселоны Екатерину Сафарову. Специалисты установили, сколько же рэперу удалось заработать на съемках в популярном проекте, передало радио «Комсомольская правда».

Незадолго до съемок Тимати расстался с гражданской женой Анастасией Решетовой, что только усилило интерес к проекту. Некоторые предполагали, что расставание было организовано исключительно ради шоу. Тем не менее, проект заработал большую популярность.

По информации инсайдеров издания Forbes, за съемки Тимати заплатили около 45-50 миллионов рублей.

«Канал ТНТ мог пойти на дополнительные уступки из-за того, что незадолго до старта проекта музыкант расстался с моделью Анастасией Решетовой», — сообщил источник.