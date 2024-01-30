30 января 2024, 04:49
«За семью стою». Иван Янковский ответил на критику Никиты Кологривого
Иван Янковский ответил на критику Никиты Кологривого
Актер Иван Янковский тонко ответил на критику своего коллеги по сериалу «Слову пацана» Никиты Коловогривого. Об этом сообщил портал 116.ru.
Актер, исполнивший роль Вовы Адидаса в нашумевшем сериале, высказался на вручении награды «Золотой орел». Иван Янковский пообещал, что за него всегда будут говорить его роли, а не слова. В конце речи актер произнес монолог Кащея, которого в сериале сыграл Никита Кологривый.
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«Я тут за мою семью стою. Семья все — мне, а я все — семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли», — заявил со сцены наследник актерской династии Янковский.
Ранее на критику Кологривого отреагировал отец Ивана Янковского актер Филипп Янковский. Он напомнил, что кино — это коллективный труд, а Кологривый, выступающий с критикой коллег, так не считает.
В начале января Никита Кологривый рассказал, что не смотрел «Слово пацана» из-за игры своих коллег по сериалу. Молодой актер заявил, что ему легко далась роль Кащея, так как он вырос в подобных местах и условиях в отличие от Ивана Янковского.
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