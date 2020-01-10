«За рулем никогда не выпивала». Балерина Аржаковская опровергла сообщения о вождении в пьяном виде

Балерина Софья Аржаковская ответила на сообщения о том, что она находилась за рулем в нетрезвом виде. В беседе с «360» девушка рассказала, что ехала вместе с водителем.

«Я за рулем никогда не выпивала. Если это с прямого эфира, то я сидела рядом, это была пустая бутылка, я поздравляла своих друзей. Вышла в прямой эфир Instаgrаm. У меня нет прав, я не езжу за рулем. Я ехала по Рублевке, рядом сидел водитель», — заявила Софья.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Аржаковская пила шампанское, когда ехала в свой подмосковный дом.

Софья Аржаковская (известная под псевдонимом Софья Ская) — профессиональная балерина, модель, актриса. Училась в Хореографическом училище имени Рудольфа Нуреева. В 2006 году стала первой россиянкой, выигравшей конкурс «Миссис мира». Снялась в российско-американских фильмах «Белый лебедь», «Тени в раю». Замужем за депутатом Госдумы Сергеем Веремеенко.