Знаменитости 09 мая 2023, 14:42 «За Победу!» Захар Прилепин впервые обратился к россиянам после покушения Глава Нижегородской области Никитин опубликовал обращение писателя Прилепина из больницы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Проходящий лечение после пережитого покушения писатель Захар Прилепин поздравил россиян с Днем Победы. Видео с его обращением в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который навестил пострадавшего общественного деятеля в больнице.

Глава региона пояснил, что вместе с госпитализированным писателем хотел поздравить всех с праздником 9 Мая.

Реклама

«Дорогие друзья, земляки, родня. Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают. За Победу!» — обратился к россиянам Прилепин.

Заложенное взрывное устройство в машину Захара Прилепина сдетонировало в субботу, 6 мая, когда писатель ехал по Нижегородской области. При покушении погиб его друг, который находился на пассажирском сиденье.

Сам публицист получил серьезные ранения. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пострадавшему писателю оказали всю необходимую медицинскую помощь, сейчас с ним все в порядке.

Подозреваемым по делу о покушении на Прилепина оказался уроженец Украины. Криминалисты оперативно установили его личность и задержали по горячим следам. Ему предъявили обвинение в теракте и незаконном обороте взрывчатки. Суд отправил обвиняемого в следственный изолятор на два месяца.