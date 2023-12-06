Знаменитости 06 декабря 2023, 03:28 «За кулисами дежурил врач». Лариса Долина рассказала о своей болезни КП: Лариса Долина со сцены рассказала о своей болезни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лариса Долина отметила 50-летие своей творческой деятельности праздничным концертом в Московском Доме музыки. Во время выступления певица часто отлучалась за кулисы и рассказала зрителям о своей болезни, сообщила газета «Комсомольская правда».

«Вы наверное заметили, что я себя не очень хорошо чувствую. Этот концерт мог не состояться. Накануне я заболела, но решила все-таки не отменять выступление. Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?» — призналась зрителям певица.

Реклама

Зал поддержал исполнительницу, и Долина продолжила выступление, отработав два отделения. За кулисы к врачу певица отлучалась, когда голос начинал подводить ее, и в нем появлялась хрипотца.

Долина рассказала зрителям, что это ее последний концерт в Москве в 2023 году. После него певица планирует отдыхать и не будет выступать на новогодних корпоративах.

Ранее стали известны имена ведущих и участников новогоднего «Голубого огонька», который пройдет на телеканале «Россия» в ночь с 31 декабря на 1 января. Вести программу будут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, а также телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов. С музыкальными номерами выступят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Shaman, Николай Басков, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие артисты.