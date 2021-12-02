Варламов оказался в окружении разъяренной толпы за фото в Либерии

Известный блогер и урбанист Илья Варламов попал в переделку в Либерии. Он оказался в осаде в полицейском участке. Все началось с недопонимания с местными жителями.

Варламов рассказал о произошедшем в своем Telegram-канале, записав короткое видео. Фоном ролике слышен многоголосый шум.

«Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке, похоже на управление по борьбе с наркотиками. Сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъяренная толпа», — заявил блогер.

По его словам, между ним и незнакомыми людьми возникло недопонимание: Варламов якобы снял человека против его воли.

«Слово за слово, собралась толпа, началась драка. <…> Меня эвакуировали. Сейчас я жду полицию, которая должна меня вывести отсюда. Вопрос: приедет ли первой полиция, или толпа возьмет штурмом участок», — подчеркнул блогер.

Претензии к нему предъявили якобы за фотографию сделанной на игровых автоматов ставки. Варламов уточнил, что в участок приехал адвокат «потерпевшего».

«Меня обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации», — уточнил Илья Варламов, назвав ситуацию бредом.