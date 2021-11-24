Лоуренс объяснила разницу в гонорарах с Ди Каприо за фильм «Не смотрите вверх»

Актриса Дженнифер Лоуренс получила за съемки в фильме «Не смотрите вверх» на пять миллионов долларов меньше, чем Леонардо Ди Каприо. Такую разницу она объяснила большей популярностью своего коллеги.

За съемки в картине голливудской актрисе заплатили 25 миллионов долларов. При этом Ди Каприо получил за свою работу 30 миллионов долларов.

«Послушайте, Лео приносит больше кассовых сборов, чем я. Мне очень повезло, и я довольна своим контрактом», — заявила Лоуренс изданию Vanity Fair.

При этом она добавила, что в некоторых ситуациях бывает крайне неудобно требовать равной оплаты труда.

«И если вы спрашиваете о том, что вам кажется неравным, то вам ответят, что гендерное неравенство тут ни при чем, но вам не смогут объяснить, в чем именно тогда дело», — отметила голливудская актриса.

Комедия «Не смотрите вверх» выйдет в ограниченный прокат уже 10 декабря. Через четыре дня картина станет доступна на стриминговом сервисе Netflix. Лоуренс и Ди Каприо сыграли в фильме ученых, узнавших о приближении к Земле опасного метеорита.