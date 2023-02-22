Знаменитости 22 февраля 2023, 20:09 YouTube удалил оба канала Артемия Лебедева Российскому дизайнеру Артемию Лебедеву заблокировали каналы на YouTube РИА «Новости»

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Российский дизайнер Артемий Лебедев лишился двух своих каналов на YouTube — основного и запасного. На одном их них было более миллиона подписчиков.

Под выпусками Лебедева на видеохостинге сейчас появляется надпись: «Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален».

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Запасной канал дизайнер создал как раз из-за подобной ситуации. Осенью его канал уже блокировали. Он уже жаловался своим зрителям, что из-за несправедливых правил YouTube можно в один день лишиться и аккаунта, и подписчиков, и всех видеороликов.

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Достаточно трех «страйков» — предупреждений о нарушении авторских прав — и канал блокируют. Именно на «незаконные страйки» со стороны украинцев тогда указывал Лебедев.

Ранее блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что в России нужно заблокировать YouTube, чтобы началось активное развитие RuTube. Его аккаунт на YouTube тоже удалили — в августе прошлого года. На тот момент число его подписчиков превышало три миллиона.