YouTubе-канал Марии Шукшиной заблокировали за дезинформацию о ковиде

Аккаунт актрисы Марии Шукшиной заблокировали за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-службе Google в России.

«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», — процитировал ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Мария Шукшина сообщила, что видеохостинг YouTube заблокировал ее аккаунт. Она отметила, что при попытке входа на экране появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». В конце ноября Instagram также ограничил подписку на актрису за ложную информацию.

Мария Шукшина открыто выступает против всеобщей обязательной вакцинации и введения QR-кодов в России. Она подчеркивает, что это ограничивает права и возможности непривитых граждан. Шукшина также попала в число актеров, которым отправили письмо врачи 11 медицинских учреждений. Медики предложили им посетить красную зону и посмотреть, что происходит с больными ковидом.

После этого Шукшина объяснила свою позицию: она отметила, что не выступает против вакцинации в целом, а лишь против введения в стране всеобщей вакцинации препаратами, которые специалисты пока не изучили до конца.