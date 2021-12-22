YouTube-блогер и телеведущий Макс +100500 объяснил, зачем ходит к психологу

Музыкант, YouTube-блогер и телеведущий Максим Голополосов, также известный как Макс +100500, стал новым героем шоу «Поехавшие новости». В интервью ведущему гость признался, что в последнее время он скучает по временам, когда был подростком, и посещает психолога.

По словам блогера, на сегодняшний день он чувствует себя менее счастливым, чем был в юности. Сказываются повышенная ответственность и заботы взрослого человека. Но при этом для сохранения своего психологического здоровья он обращается к специалистам.

«Я просто хожу к психологу. Я вообще считаю, что каждому стоит хотя бы раз сходить, чтобы что-то понять. Я работаю над собой, над своим психологическим здоровьем. За последние года два мне стало получше», — признался Максим.

По его словам, ранее он переживал депрессивные состояния, но не тяжелые, когда человек неспособен даже встать. Просто были апатия и безразличие ко всему.

«Я просто не понимаю, что такое счастливый человек. Ты же не можешь быть все время счастливым. Это же ненормально. То есть моменты счастья тебя посещают. Но я могу сказать, что сейчас чувствую себя достаточно уравновешенно», — подчеркнул блогер.

Гости шоу «Поехавшие новости» отвечают на вопросы ведущего и угадывают, какие информационные поводы он выдумал, а какие события происходили на самом деле.